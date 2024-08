Vannacci Egonu, il murale della polemica: "Colpa di chi fa interpretare Giulietta ad attrici nere"

Nonostante la condanna all'atto di vandalismo sul murale raffigurante Paola Egonu, l'eurodeputato leghista non ha mancato di scatenare la polemica puntando il dito contro la cosiddetta "cancel culture"

Torna a parlare, e a far discutere, il generale Roberto Vannacci, che si è espresso dopo l’inqualificabile atto razzista che ha vandalizzato “Italianità”, il murale dello street artist Laika con protagonista la campionessa olimpica dell’ItalVolley, Paola Egonu. L’eurodeputato leghista ha condannato l’accaduto, ma non ha mancato di scatenare la polemica, dando la colpa anche “a chi fa interpretare il ruolo di Giulietta o della regina d’Inghilterra ad attrici nere”.

Vannacci e le polemiche su Paola Egonu

Dopo il “no comment” con cui aveva liquidato le accuse di Francesco Silvestri, Roberto Vannacci ha deciso di rispondere, scatenando ancora una volta la polemica. Il capogruppo del M5S alla Camera aveva, infatti, imputato l’atto vandalico al murale raffigurante Paola Egonu apparso nelle ultime ore su un muro di viale Tiziano davanti al CONI a Roma “a chi in questi giorni ha usato parole vergognose sulla italianità di Paola Egonu“.

Chiaro riferimento a quel “Continuo a dire che i tratti somatici di Egonu non rappresentano la maggioranza degli italiani”, professato da Vannacci anche nelle ore appena successive all’impresa delle ragazze di Julio Velasco con il primo storico oro dell’ItalVolley conquistato a Parigi 2024.

La condanna di Vannacci

L’eurodeputato delle Lega ha affidato alle colonne de Il Corriere della Sera la propria risposta: “Esprimo la mia condanna per l’atto che ha deturpato il murale dedicato a Paola Egonu. Questo gesto rappresenta un oltraggio alla realtà che, come dico sempre, è oggettiva, immodificabile e non può offendere alcuno”.

Fonte: Ansa

“Da persona che ne sa qualcosa di tentativi oppressivi di limitazione della libertà del pensiero – ha aggiunto Vannacci -, sogno un Paese in cui non esistano i delitti di opinione e dove nessuno possa essere condannato, censurato o falsificato per le idee che esprime in qualsiasi manifestazione artistica o del suo pensiero”.

Il generale punta il dito contro la cancel culture

Il generale ha, poi, concluso il proprio intervento puntando il dito contro la cosiddetta cancel culture: “Questo attacco al murale secondo me è, comunque, riconducibile a chi fa interpretare il ruolo di Giulietta o della regina d’Inghilterra ad attrici nere, o a chi vorrebbe modificare le fiabe e i racconti della nostra tradizione in base ad assurde teorie che riconducono tutte all’ideologia della cancellazione della cultura. La libertà di espressione artistica e del pensiero è un principio portante di tutte le democrazie occidentali che non può essere compresso, falsificato o distorto da chi non ne apprezza i contenuti”. Parole che, inevitabilmente, ancora una volta, faranno discutere e non poco.

Il murale ripristinato da una passante

Nel frattempo, il murale che era stato imbrattato colorando con il rosa la pelle di Paola Egonu è stato da poco in parte rispristinato grazie all’azione indipendente di una passante, che con un pennarello scuro ha cancellato il rosa e restituito alla campionessa olimpica il colore naturale della sua pelle, aggiungendo anche la scritta “Grazie Laika”, in segno di riconoscimento allo street artist per la propria opera.