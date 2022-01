Murray e i dubbi sul futuro: "Deluso da me stesso"

20-01-2022 13:34

Andy Murray conferma il proprio scarso feeling con gli Australian Open. Lo scozzese ex numero 1 del mondo, sconfitto per cinque volte in finale a Melbourne, è uscito al secondo turno nell’edizione 2022 contro il giapponese Taro Daniel.

Al termine del match Murray, sconfitto per la prima volta in carriera da un giocatore oltre la posizione numero 100 del ranking Atp, non ha nascosto la propria frustrazione, avanzando anche dubbi sul proprio futuro agonistico:

“La mia ultima volta qui? Spero di poter tornare, ma non se nei prossimi mesi farò performances di questo tipo… Questa è una stagione molto importante per me, fare bene nei tornei dello Slam è fondamentale per capire fin dove posso spingermi e uscire al secondo turno non è l’ideale”.

La stagione è comunque ancora lunga: “Fisicamente mi sento bene, contro Basilashvili ho avuto ottime sensazioni, per questo sono ancora più deluso per la sconfitta di oggi. È davvero un brutto colpo, ho commesso troppi errori. Ora mi riposerò un po’, poi penserò a Doha e Dubai”.

