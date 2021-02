Murray ed Embiid, notte da record

Mentre i Los Angeles Clippers fermano la striscia vincente degli Utah Jazz lanciando la lunga volata per il primato della Western Conference, la notte NBA vede brillare le stelle di Jamal Murray e di Joel Embiid, trascinatori di Denver Nuggets e Philadelphia 76ers.

La guardia canadese aggiorna ancora i propri numeri, confermando la propria crescita esponenziale. Anzi, entrando nella storia della NBA grazie ai 50 punti messi a referto nel 120-103 in casa dei Cleveland Cavaliers.

Per Murray 21/25 dal campo, 8/10 dall’arco e sei rimbalzi, ma soprattutto nessun tiro libero. Mai nessuno nella storia del basket statunitense era mai riuscito a fare 50 punti in una sola partita senza segnare tiri liberi e con l’80% dal campo e dall’arco.

Non è da meno Nikola Jokic, alla terza doppia tripla della stagione: 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

Si conferma in versione Re Mida anche Joel Embiid. Il centro camerunese fa registrare la miglior prestazione in carriera: anche per lui 50 punti nel 112-105 dei 76ers sui Bulls.

Embiid aggiunge anche 17 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 4 stoppate, ultima quella allo scadere su un pur generoso Zach LaVine, autore di 30 punti.

OMNISPORT | 20-02-2021 10:31