Musetti bene sull'erba: "Sono stato lucido"

Il tennista carrarese si è detto soddisfatto della sua prestazione contro il francese Barrere

14-06-2023 20:39

Lorenzo Musetti si è detto soddisfatto per la sua seconda vittoria consecutiva sull’erba contro il francese Gregoire Barrere, numero 58 del mondo, in due set per 6-3, 6-3.

“Anche oggi ho giocato un gran tennis: sono soddisfatto del mio livello di gioco sull’erba – sono le parole riportate da Oasport -. Sono stato molto lucido nei momenti importanti e ho servito bene. Lui con il rovescio gioca molto piatto, io ho provato a mischiare un po’ le soluzioni ed ho approfittato di qualche suo errore per conquistare la vittoria”. Musetti affronterà ai quarti di finale lo statunitense Tiafoe.