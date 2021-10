Musetti sfida Sinner. Coach Tartarini: "Partita come un'altra"

20-10-2021 13:30

Al primo turno del torneo di Anversa, Musetti, con un doppio tiebreak si è imposto sull’italiano Gianluca Mager. in virtù del risultato si è guadagnato la chance di giocare un altro derby contro Sinner.

A parlare del match, oggi 20 ottobre alle 18, il suo allenatore Simone Tartarini.

“Per me è una partita come un’altra. Lo stesso direi per Lorenzo. Poi certamente Jannik è fortissimo, ma dicendo questo non scopro nulla. Domani prima faremo un po’ di warm-up, poi alle 18:30 in campo e speriamo per il meglio”.

