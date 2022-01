MXGP: Raikkonen nuovo team principal Kawasaki

27-01-2022 16:14

Dopo aver dato l’addio alla Formula Uno, non è ancora tempo di oziare sul divano per Kimi Raikkonen.

Il campione del mondo 2007 di Formula 1 è da anni nel ‘giro’ del mondiale motocross, ma quest’anno tenterà un salto di qualità. Il finlandese infatti, ex pilota Alfa Romeo, ha già trovato una nuova attività nella quale investire tempo e risorse. Si tratta del mondiale di motocross, la MXGP. Il campione del mondo 2007 del Circus, ultimo iridato di casa Ferrari, sarà infatti il team principal della squadra ufficiale Kawasaki, insieme all’ex pilota di cross Antti Pyrhonen.

“Non è un segreto che una delle mie grandi passioni nella vita per molti anni è stato il motocross, ma questo team non è quello che si potrebbe chiamare un hobby – ha chiarito l’ex #7 del Biscione – è una cosa molto seria. Io sono molto concentrato e aspiriamo ad andare il meglio possibile”.

“Ora che mi sono ritirato dalle corse potrò dedicare più tempo a questo progetto – ha aggiunto il campione finlandese – non alle questioni quotidiane ma maggiormente da un punto di vista strategico, utilizzando la mia esperienza su come funzionano le squadre e su cosa crea successo sulla scena mondiale. Tutti, me compreso, sono felici che Kawasaki ci abbia scelto come Factory team. So che le possibilità di successo sono sempre maggiori con il supporto diretto della fabbrica, quindi questo si traduce in una grande opportunità per noi come nuovo Kawasaki Racing Team in MXGP”. Il forte pilota francese Romain Febvre e Ben Watson saranno i due piloti della squadra. La stagione scatterà il 20 febbraio nel Regno Unito.

OMNISPORT