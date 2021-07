Nadal ripartirà da Washington

Sarà l’ ATP 500 di Washington (in programma dal 2 all’8 agosto prossimi) a battezzare il rientro sul circuito di Rafael Nadal .

Attraverso un post ufficiale pubblicato sui propri canali social, gli organizzatori del Citi Open hanno infatti reso nota la scelta del maiorchino il quale, dopo le fatiche del Roland Garros , ha deciso di prendersi un periodo di pausa per ricaricare le batterie.

Assente sia a Wimbledon che ai prossimi Giochi olimpici , Nadal dunque inizierà a preparare l’ultimo Slam della stagione (lo US Open ) sui campi in cemento della capitale statunitense, località dove nel 2019 (ultimo anno in cui l’evento ha avuto luogo prima della pandemia) a imporsi è stato Nick Kyrgios su Daniil Medvedev .

OMNISPORT | 08-07-2021 16:07