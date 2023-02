Il tecnico del Bayern Monaco in conferenza stampa: "Non credo che sarà assente dalla partita di andata"

03-02-2023 20:53

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann non crede che Kylian Mbappé, attualmente infortunato, darà forfait per la partita degli ottavi di finale di Champions League tra il Psg e i bavaresi.

“Non credo che Mbappé sarà assente nella sfida di andata. Non so che problema abbia, sul sito del PSG c’è un comunicato piuttosto vago. Non riesco a immaginare che non ci sia, potrebbero giocare a poker e bluffare. Preparerò la partita come se ci fosse”, ha detto in conferenza stampa.