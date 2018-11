Nainggolan e la “simpatia” per l’ex di Dybala

È tornato al gol con l’Inter e a far parlare di sé i giornali di gossip. È Radja Nainggolan, al centro di una indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, che parla di una “simpatia” tra il centrocampista nerazzurro e Ginevra Francesca Sozzi, pierre che anima le notti milanesi, già nota ai giornali sportivi per aver frequentato, tempo fa, Paulo Dybala.

EX DI DYBALA. L’argentino e la Sozzi avevano avuto un flirt nell’estate del 2017, quando il fantasista della Juventus si era preso una pausa di riflessione dal rapporto con la sua fidanzata storica Antonella Cavalieri. Terminata la relazione con Dybala (che ora sta con la cantante argentina Oriana Sabatini), la Sozzi ha spifferato tutto ai giornali per tornare alla sua vita da single e alle notti folli di Milano, passione che condivide proprio con Nainggolan.

PROBLEMI IN VISTA? Secondo Chi, tra il centrocampista e la pierre ci sarebbe una “simpatica amicizia”, rapporto però che potrebbe creare qualche problema alla vita di coppia del belga, da anni sposato con Claudia Lai, da cui ha avuto anche due figlie, Aysha e Mailey. Nessuna smentita, per ora, dal giocatore, che da parte sua non ha mai nascosto di avere successo con le donne. Ma vantarsi delle proprie doti di sciupafemmine, stavolta potrebbe rappresentare un vero autogol per Nainggolan.

