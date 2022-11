Napoli, ag. Di Lorenzo: "Rinnovo? Potrebbe essere anche a vita"

15-11-2022 17:33

Il procuratore di Giovanni di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato del rinnovo di contratto del suo assistito ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole riportate da tuttonapoli.net:

“Il rinnovo di Di Lorenzo? Sì, siamo vicini, abbiamo cominciato a discuterne e cercheremo di chiudere prima del rientro in campo. Fino al 2027? Non ne abbiamo ancora discusso, potrebbe essere pure a vita, perché il rinnovo non è a livello di calcio ma societario, viene premiato dalla società che ne vuole fare un proprio simbolo, capisce i meriti del ragazzo prima ancora che del giocatore. Giovanni dall’estate ha sensazioni positive, mi diceva che tutti i nuovi ragazzi che arrivavano erano portatori sani e costituivano un valore aggiunto, al di là della qualità tecnica”.