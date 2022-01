Napoli, Amrabat possibile colpo a sorpresa

27-01-2022 13:22

Il Napoli sta cercando un centrocampista in questi ultimi giorni di calciomercato. Due sono le piste percorribili dalla banda di Luciano Spalletti, una italiana e una estera. La situazione dei partenopei è stata analizzata nel dettaglio dai giornalisti di Radio Marte nel programma “Si gonfia la rete”. La prima pista estera porta a due talenti del PSG

“Serve un altro Frank Anguissa ed il Napoli sta pensando di prendere qualcuno proprio in quella posizione del campo. Per farlo, però, deve liberare Diego Demme. La speranza è che, visti i rapporti con il Paris Saint-Germain, dalla Francia possa arrivare un rinforzo delle qualità dell’argentino Leandro Paredes o dell’olandese Georginio Wijnaldum, che stanno giocando poco e potrebbero muoversi a titolo temporaneo”.

L’altra strada porta a Firenze, e precisamente ad Amrabat:

“Attenzione a Sofyan Amrabat: potrebbe essere lui il colpo a sorpresa. Il presidente Aurelio De Laurentiis è legato al patron viola Rocco Commisso da una profonda stima e proprio il marocchino Amrabat, ex Hellas Verona, potrebbe arrivare in Campania come colpo in entrata degli ultimissimi giorni di mercato: in prestito secco per sei mesi o prestito con diritto di riscatto. C’è da restare vigili. Amrabat piace tanto a Cristiano Giuntoli, che ha gettato numerosi ami tramite il suo staff: e qualcuno di questi potrebbe potare dei risultati. Il Napoli crede di potersi giocare le sue chance scudetto e sta agendo di conseguenza sul mercato”.

