Napoli, ancora distanza per il rinnovo di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne si presenterà alla trattative per il rinnovo di contratto col Napoli dopo un Europeo da protagonista. Le sue prestazioni nel corso della fase a gironi delle prime partite ad eliminazione diretta sono state acclamate in tutta Europa. In semifinale e in finale ha accusato un calo più fisico che tecnico, ma comunque non ha mai fatto mancare il suo apporto anche in fase difensiva.

Insigne è legato al Napoli da un altro anno di contratto, e attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione. Come scrive Tuttosport, Lorenzo chiederà un aumento di 1 milione, per portare il totale complessivo a 6 milioni di euro netti a stagione. Grane distanza con quello che, invece, offre Aurelio De Laurentiis, che secondo il quotidiano torinese non si spingerà oltre i 3,5 milioni.

Tutt’altro che scontato, dunque, il rinnovo di Insigne col Napoli.

OMNISPORT | 13-07-2021 15:11