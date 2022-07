Napoli, arriva Kvaratskhelia: "Finalmente sono qui"

06-07-2022 18:20

“Ciao, finalmente sono qui, forza Napoli sempre”. Così il 21enne nativo di Tbilisi Khvicha Kvaratskhelia ha aperto con un video selfie sui social il raduno del Napoli oggi a Castel Volturno. I partenopei sono in arrivo tra oggi e domani al centro sportivo in vista della partenza per il ritiro fissata per venerdì. Oltre all’attaccante georgiano c’era anche un altro nuovo acquisto, il terzino sinistro uruguayano Olivera. Ad attendere loro e altri arrivati oggi, tra i quali Petagna, Gaetano e il portiere Idasiak, c’era il tecnico Luciano Spalletti, che ha anche seguito i primi test anti-Covid e fisici condotti dallo staff. Previsto per venerdì l’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis, che lo stesso giorno partirà con la squadra per Dimaro-Folgarida, in Trentino, sede della prima parte del ritiro.

