Napoli-Atalanta, Freuler: "Lo Scudetto è un sogno per tutti"

04-12-2021 23:06

Remo Freuler ha segnato il gol decisivo per la vittoria dell’Atalanta nel 3-2 contro il Napoli, un bel piattone dal limite dell’area su velo di Ilicic. Un gol che certifica ancora di più le ambizioni della Dea, che ora si candida per un posto nel tavolo della lotta Scudetto vera e propria. Queste le parole del mediano svizzero:

“Stiamo molto bene, non era facile stasera, al Napoli mancavano tanti giocatori ma sono fortissimi. Potevano anche pareggiarla, siamo contenti. Una vittoria che pesa. Scudetto? È un sogno per tutti, ma ogni anno guardiamo partita per partita. Poi quando alla fine siamo lì vediamo, adesso ci sono ancora tante partite”.

OMNISPORT