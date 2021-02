Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli di Coppa Italia, in programma domani al Diego Armando Madona.

Come anticipato assente Hans Hateboer per un problema al piede rimediato nella gara contro il Milan. Niente prima convocazione per Kovalenko. Di seguito la lista completa:

Portieri: Gelmi, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

