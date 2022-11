Napoli, avviati i contatti per rinnovare Zielinski

02-11-2022 19:09

Piotr Zielinski è senza dubbio uno dei giocatori che ha beneficiato di più, in questo anno e mezzo, della cura Luciano Spalletti. Il polacco ha alzato parecchio il livello delle sue prestazioni e ora i tempi potrebbero essere maturi per pensare a un suo possibile rinnovo di contratto.

Come scrive Nicolò Schira, infatti, il Napoli sarebbe pronto ad avviare i primi contatti per il rinnovo nelle prossime settimane (il contratto del polacco scade nel 2024). In estate il West Ham, formazione di Premier League, era disposto a mettere sul piatto una cifra molto importante per portare il centrocampista Oltremanica.