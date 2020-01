Napoli batte Juve, il video di Alvino fa il giro del web

La Juve va ko al San Paolo ed è festa per i sostenitori azzurri. Messa al tappeto la rivale storica, presa una bella rivincita sui “traditori” Sarri e Higuain, ritrovata finalmente la gioia per una vittoria importante. E pazienza se in classifica Insigne e soci sono messi ancora piuttosto male: di motivi per essere soddisfatti ce ne sono tantissimi e Carlo Alvino non si sottrae.

Direttamente dal San Paolo

Direttamente dallo stadio di Fuorigrotta, il giornalista-tifoso del Napoli ha pubblicato un video che in poche ore è diventato virale sul web. A finire nel mirino sono soprattutto i sostenitori della Juventus e tutti coloro che avevano dato il Napoli battuto in partenza, alla vigilia della partita.

Gli sfottò

“Ma come, u Nabbule come dite voi con la B…u Napulicchio vi ha fatto il servizietto e lo sapete perché? C’è una giustizia divina e nun c’accire nisciuno. A casa… a casa…Dal San Paolo è tutto”, grida Alvino al settimo cielo. In sottofondo, i suoni dello stadio di Fuorigrotta ancora festante.

Le reazioni

Tante le reazioni al post irridente del giornalista. “Forza Inter, grazie a voi il campionato è ancora vivo”, scrive con gratitudine Mauro, sostenitore nerazzurro. “Ma come siete, non imparate mai”, reagisce invece Ale, tifoso della Juventus. Un altro tifoso della Juve posta la locandina di un grande classico del genere horror: “La notte dei morti viventi”, con lo stemma del Napoli in evidenza.

Ovazioni e sassolini

Da parte dei sostenitori del Napoli, invece, solo larghi sorrisi. “Grande Carlooooooo giustizia compiuta… L’unica cosa che non comprendo è perché siamo arrivati a tanto distacco.. Visto che abbiamo battuto le più forti del momento, Lazio e Juve“, scrive Ciro. Mentre Marcello invoca: “Fatelo tornare a Sky”. Non mancano però quei tifosi che si tolgono qualche sassolino dalle scarpe: “Mi saluti il suo amico Ancelotti all’Everton“.

Il video

Per guardare il video di Carlo Alvino clicca QUI.

SPORTEVAI | 27-01-2020 10:31