Napoli, Bereszynski si presenta: "Sorpreso e felice della chiamata di Spalletti"

11-01-2023 17:11

“Sono felicissimo di essere al Napoli, per me è un onore vestire la magia azzurra”. Così, il neoacquisto dalla Sampdoria Bartosz Bereszynski ai microfoni di Radio Kiss Kiss, confida le proprie sensazioni di questi primi suoi giorni a Napoli alla corte di mister Luciano Spalletti.

“Quando mi ha chiamato la società azzurra sono stato sorpreso ma anche molto contento. E’ una bellissima notizia sapere che un Club così prestigioso si interessi a me, gioco nel gruppo che reputo tra i più forti d’Italia. Lo spogliatoio mi ha accolto benissimo, ci sono bravissimi ragazzi e campioni disponibili e umili. Sono qui soprattutto per crescere e imparare ancora cose nuove per migliorare la mia qualità. Spalletti? Mi ha spiegato subito i primi dettami tattici perché venivo da un altro schema di gioco. Mi segue e mi aiuta quotidianamente per il mio inserimento. Si gioca ogni tre giorni e quindi bisogna fare in fretta per mettersi in pari con il gruppo. La partita di Genova di domenica scorsa? Una grandissima emozione. Con la Sampdoria ho vissuto 6 anni importanti e per me tornare da avversario è stato un evento particolare. Sono partito da lì per cercare di affermarmi nel calcio italiano. Adesso sono al Napoli e cercherò di dare tutta la mia esperienza per la maglia azzurra. La sfida alla Juventus? Giocheremo contro un avversario molto forte e so quanto sia sentita la partita qui a Napoli. Cercheremo di conquistare il successo e daremo il massimo per riuscirci”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE