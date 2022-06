Napoli, Bernardeschi sempre più vicino

05-06-2022 19:04

Federico Bernardeschi è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli la prossima stagione. Lo conferma il Corriere dello Sport, che parla di un incontro proficuo tra l’entourage dell’esterno azzurro e Aurelio De Laurentiis.

Non si conoscono ancora le cifre del prossimo accordo, ma sappiamo che queste cifre sono state accettate da Bernardeschi, che firmerebbe un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Tutto si dovrebbe risolvere per il meglio nelle prossime settimane.