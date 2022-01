Napoli, caccia all'erede di Insigne: individuati due nomi

30-01-2022 15:44

Il Napoli dirà addio al suo capitano Lorenzo Insigne al termine di questa stagione, quando si accaserà al Toronto in MLS con un contratto faraonico. Questo inciderà molto sul tasso tecnico dei partenopei, che perderanno una grande ala e un grande leader in campo.

Proprio per questo gli azzurri stanno già lavorando per trovare il successore del Magnifico, e sono già stati individuati due nomi. Come riporta Areanapoli.it, il primo sta facendo grandissime cose con la maglia del Frosinone, e si parla ovviamente di Alessio Zerbin, che a fine stagione tornerà alla base per mostrare il suo grado di maturità al tecnico di Certaldo.

Il secondo invece è Gianluca Gaetano, in prestito alla Cremonese e che potrebbe tornare a fine stagione e cercare di convincere Spalletti a confermarlo in azzurro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT