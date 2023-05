Napoli campione d'Italia se... Tutte le combinazioni per lo Scudetto 2022/2023

Il Napoli ha fallito il primo match point per lo scudetto contro la Salernitana e adesso vuole chiudere i conti nel turno infrasettimanale. Gli incroci per lo Scudetto

03-05-2023 12:24

Contro la Salernitana, il Napoli ha sprecato il primo match point che avrebbe consentito ai tifosi partenopei di gioire e festeggiare dopo una firma al Diego Armando Maradona. Invece ci ritroviamo alla 33° giornata di serie A, contrariamente ai pronostici, per giocare il secondo caso che offre la matetica per consentire al Napoli di laurearsi campione d’Italia.

L’aritmetica certezza arriverebbe (il condizionale è d’obbligo) solo a determinate condizioni: attenzione, dunque a due campi da tenere d’occhio, per la questione scudetto. Stavolta senza la contemporaneità, come deciso.

Napoli, Scudetto vicino: le combinazioni

Ma cosa serve al Napoli per chiudere questa stagione entusiasmante, che non si viveva da troppo tempo e che deve molto alle idee di Luciano Spalletti? Allora, la Lazio ha perso con l’Inter ed è a quota 61 punti, al massimo potrà raggiungere quota 79. La Juve pareggiando a Bologna è salita andata a quota 60 (restituiti temporaneamente i 15 punti della penalizzazione inflitta a gennaio), quindi con 18 punti a disposizione può toccare al massimo 78 punti e dunqueguardare dalla distanza il Napoli.

Secondo la classifica attuale, Spalletti e i suoi sono a quota 79 e, dunque, è a 1 solo punto – contando solo sulle proprie forze – dalla certezza aritmetica di conquistare lo Scudetto 2022/2023. E ciò considerando una corsa che si disputa solo sulle capacità e i punti che il Napoli potrebbe aggiudicarsi a Udine, dove la attende una trasferta impegnativa ma alla portata della squadra.

SERIE A: IL CALENDARIO

Se la Lazio non vince con il Sassuolo

Passiamo adesso a considerare gli altri, ovvero la Lazio. La squadra dell’ex tecnico Maurizio Sarri giocherà mercoledì sera, dunque prima del Napoli, in casa col Sassuolo: se la Lazio non farà punteggio pieno contro gli emiliani, il titolo sarà aritmeticamente assegnato alla banda Spalletti, ancora prima di scendere in campo contro l’Udinese.

Se, invece, la Lazio non vincesse potrebbe al massimo raggiungere quota 77 punti: 2 in meno di quelli che ha attualmente il Napoli che sarebbe campione d’Italia già stasera davanti alla tv, prima ancora di giocare la partita in calendario giovedì sera.

Napoli campione d’Italia se…

In estrema sintesi, già questa sera ancor prima che si concluda la 33° giornata di Serie A, la festa al Maradona e in città potrebbe esplodere. La gioia azzurra si paleserebbe anche in concomitanza con una seconda situazione, ovvero la mancata vittoria dei biancocelesti.

Se si verificheranno queste condizioni, il Napoli dal punto di vista aritmetico avrebbe già vinto il campionato.

Riassumendo, Osimhen e compagni potranno celebrare l’annata straordinaria vissuta in Serie A con il titolo:

se il Napoli fa un solo punto a Udine , indipendentemente dal risultato della Lazio;

fa un solo punto a , indipendentemente dal risultato della se questa sera la Lazio non vince contro il Sassuolo, quindi perde o pareggia, il Napoli è campione d’Italia ancora prima di giocare domani contro l’Udinese.

Napoli, potrebbe esserci un altro rinvio

Esiste anche un’altra combinazione ed è l’unica sulla carta che può ancora rinviare l’agognata chiusura di un ciclo incredibile, sia in Serie A sia in Champions. Se la Lazio dovesse vincere e il Napoli perdere, tutto sarebbe rinviato alla 34ª giornata, quando i biancocelesti affronteranno il Milan e gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte la Fiorentina, nella bolgia del Maradona.

Sarebbe magnifico vincere il titolo in casa, davanti al proprio pubblico, ma la squadra al pari di Spalletti e De Laurentiis non intendono correre troppi rischi.

