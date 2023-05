Pagelle Lazio-Sassuolo: Anderson due volte decisivo, Marcos Antonio geniale

I biancocelesti hanno battuto per 2-0 i neroverdi di Dionisi nella partita dell'Olimpico grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic

03-05-2023 23:33

Grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic la Lazio ha battuto il Sassuolo per 2-0 nella partita dell’Olimpico valida per la 33esima giornata di Serie A. Con questo successo la squadra di Maurizio Sarri ha rimandato nuovamente la festa scudetto del Napoli, e soprattutto ha ottenuto tre punti d’oro dopo due sconfitte di fila, che permettono ai capitolini di rispondere alla Juventus e di ristabilirsi in seconda posizione con un punto di margine sui bianconeri.

Felipe Anderson ha colpito al 14′ del primo tempo sfruttando nel migliore dei modi l’ottimo assist di Marcos Antonio, mentre Basic ha chiuso il match nei minuti di recupero grazie ad un errore di Henrique.

Lazio-Sassuolo 2-0, le pagelle dei biancocelesti

Provedel 6,5: risponde presente quando chiamato in causa da Berardi

Lazzari 6,5: molto bene in fase offensiva, affonda spesso il colpo

Casale 6,5: bravo e preciso, non fa passare nulla

Patric 6: qualche sofferenza in più rispetto al compagno di reparto

Marusic 6: Berardi lo fa sudare, bene in fase propositiva

Vecino 6: costretto ad uscire per infortunio all’intervallo, serve l’assist ad Immobile per il gol poi annullato

Marcos Antonio 7: firma il geniale assist per Felipe Anderson

Luis Alberto 6,5: accende la luce a centrocampo con i suoi passaggi

Felipe Anderson 7: nono gol in campionato per il brasiliano, decisivo anche in occasione del secondo gol

Immobile 6: si muove molto ma è poco concreto sottoporta. Si vede annullare un gol ad inizio partita

Zaccagni 7: sempre pericoloso, tante le palle gol create.

Milinkovic-Savic 6: si crea ma non sfrutta una buona occasione

Pedro s.v.

Hysaj 6: bene in copertura

Basic 7: entra nell’ultimo quarto d’ora e segna il raddoppio

Sarri 7: la sua Lazio ritrova sicurezze dopo le ultime due sconfitte di fila, la qualificazione in Champions League è più vicina.

Lazio-Sassuolo 2-0, le pagelle dei neroverdi

Consigli 6: bravo nel primo tempo su Immobile, incolpevole sui due gol subiti

Zortea 5,5: fatica su Zaccagni, meglio in fase offensiva

Ruan Tressoldi 6: il più positivo della difesa neroverde

Ferrari 5: sbaglia in occasione del gol di Felipe Anderson

Rogerio 5: anche lui colpevole della prima rete laziale

Frattesi 6,5: sfortunato quando il suo tiro finisce sulla traversa, si muove bene a centrocampo

Obiang 6: bene in copertura su Milinkovic-Savic

Henrique 5: serata sufficiente fino all’errore che regala alla Lazio il raddoppio

Berdardi 6,5: il più pericoloso dell’attacca neroverde, crea sempre occasioni

Defrel 5: non ha una vera chance e sbaglia anche in copertura

Laurienté 5: serata difficile la sua

Bajrami 5,5: entra ad inizio ripresa, prestazione di alti e bassi

Alvarez 5,5: entra in campo nell’ultimo quarto d’ora ma si vede poco

Toljan 5: sostituisce Zortea ma le cose non migliorano, anzi

Thorstvedt s.v.:

Dionisi 6: il suo Sassuolo lotta ma deve arrendersi ai capitolini. La differenza di motivazioni è stata decisiva.

Lazio-Sassuolo 2-0, il tabellino

Marcatori: 14′ F. Anderson (L), 45’+2 s.t. Basic (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic (dal 21’ s.t. Hysaj); Vecino (dal 44’ p.t. Milinkovic), Marcos Antonio (dal 27’ s.t. Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (dal 21’ s.t. Pedro), Zaccagni. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea (dal 27’ s.t Toljan), Tressoldi (dal 42’ s.t. Erlic), Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang (dal 36’ s.t Thorstvedt), Henrique; Berardi, Defrel (dal 27’ s.t. Martinez), Laurenté (dal 1’s.t. Bajrami). All. Dionisi.

Arbitro: Massimiliano Irrati – Sez. Pistoia

Ammoniti: 26’ p.t. Laurienté (S), 39’ p.t. Luis Alberto (L), 41’ p.t. Berardi (S), 5’ s.t. Tressoldi (S), 14’ s.t. Zortea (S), 36’ s.t. Toljan (S), 40’ s.t. Lazzari (L)