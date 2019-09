Napoli, Careca entusiasta del nuovo azzurro: "Che personalità!”

Se chiedi ai tifosi del Napoli di nominare il più grande giocatore della storia azzurra dopo Maradona, molti di loro risponderanno Antonio Careca. Il centravanti che ha firmato il secondo scudetto e la Coppa Uefa è ancora nel cuore dei napoletani, che ricambia ad ogni occasione con parole d’affetto. Chiamato da Radio Marte a esprimere un giudizio sulla campagna acquisti portata avanti da Aurelio De Laurentiis, Careca ha elogiato il lavoro del club, specialmente in tema di attaccanti. “Hirving Lozano è arrivato solo da due settimane – ha spiegato il brasiliano in radio -, ma è entrato con personalità nello spogliatoio e nel gioco della squadra, segnando subito un gol. Mi auguro che possa fare tantissimo per Napoli”.

FRECCIATA A ICARDI. Careca promuove anche il nuovo proprietario della maglia numero 9, quel Fernando Llorente che andrà a competere con Arkadiusz Milik per il ruolo di centravanti. “È un giocatore di grande esperienza, servirà molto al Napoli. Spero che gli azzurri possano lottare fino alla fine per vincere qualcosa di importante”. E, a proposito di attaccanti, Careca ha anche bacchettato Mauro Icardi per il suo rifiuto a vestire la maglia del Napoli. “Non so se è stata una sua scelta o della moglie, quella di non accettare la proposta del Napoli. Se fosse venuto, a Napoli sarebbe stato di sicuro più felice”.

CAREZZA A KK. Careca ha poi voluto consolare Kalidou Koulibaly dopo l’errore di Torino. “Avevo un gran desiderio di conoscerlo, è un ragazzo che ammiro tanto, una persona molto semplice. I napoletani lo amano ed è giusto. A me manca tanto il calore dei tifosi napoletani”.

SPORTEVAI | 05-09-2019 13:42