Napoli, cercasi un attaccante

A gennaio, il Napoli potrebbe fare dei cambiamenti in attacco. Possibile la cessione di uno o due elementi. Younes pare destinato ad altri lidi, da capire anche la posizione di Ounas (potrebbe andare in prestito a qualche club per avere più spazio).

Cessioni ma anche un acquisto importante. Sempre più le indiscrezioni che portano al nome di Piatek che potrebbe dar manforte al reparto offensivo azzurro e dare, ad Ancelotti, più opzioni in attacco. Dalla Spagna si vocifera anche di un possibile interessamento a Mariano Diaz che, al Real Madrid, non ha possibilità di giocare.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 09:00