Napoli, colpaccio in panchina: vicino l'annuncio

Ore convulse a Napoli il giorno dopo la fine del campionato. Dopo il pianto di Maurizio Sarri negli spogliatoi del San Paolo e le sue parole d’addio al termine del match contro il Crotone, sembra certo l’addio del tecnico toscano al club partenopeo.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, è già tutto deciso: Carlo Ancelotti, in Italia per la partita d’addio di Andrea Pirlo, sarebbe pronto a incontrare il Napoli e firmare un accordo già raggiunto nelle scorse settimane sulla base di un’importante offerta economica e la promessa di rinforzare la rosa azzurra. L’annuncio potrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Sarri, sempre secondo il quotidiano iberico, sarebbe invece in pole position per la panchina del Chelsea, che a breve potrebbe essere orfana di Antonio Conte.

Dato per certo l’addio del mister toscano, De Laurentiis se dovesse fallire la prima opzione Ancelotti avrebbe pronte alcune possibili alternative: Simone Inzaghi, Unai Emery e Marco Giampaolo. Ma l’allenatore di Reggiolo sembra davvero a un passo.

“La mia unica perplessità è che nella vita tutto finisce e che è meglio finire quando le storie sono belle – erano state le parole di Sarri a Sky – . La situazione è complicata. Non si può dire di andare avanti e riprovare con questo gruppo perché non so se rimarrà tutto assieme. Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un’altra squadra italiana.

“Parlerò con la mia famiglia e valuteremo insieme quello che è più giusto. Capisco che il presidente abbia bisogno di una risposta al più presto perché deve programmare. C’è mancata la vittoria? Se per vincere si intende far parte dell’albo d’oro allora non l’abbiamo fatto, se invece si intende entrare nel cuore di un popolo lo abbiamo fatto. Il sì sarebbe detto con il cuore e questa squadra sarà nel mio cuore per sempre. Nella vita purtroppo finisce tutto e a volte anche una storia è bello farla finire prima che si macchi un po’, anche se vado in Cina se parlo di Napoli continuerò a dire ‘noi'”.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 12:55