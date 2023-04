Non sarà facile però accontentare De Laurentiis, che chiede 150 milioni di euro.

25-04-2023 21:50

Dalla Francia sono certi, c’è l’intesa tra Osimhen e il Psg. L’agente dell’attaccante del Napoli avrebbe parlato con Ocampos dell’ingaggio del giocatore, che è finito nel mirino dei campioni della Ligue 1.

Non sarà facile però accontentare De Laurentiis, che chiede 150 milioni di euro per il nigeriano. Inoltre, Osimhen preferirebbe giocare in Premier League o in caso al Bayern Monaco.