Napoli: De Laurentiis detta le condizioni per lo scambio Osimhen-CR7

L’edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport rende note le indicazioni imposte dal proprietario del Napoli Aurelio de Laurentiis a Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, per definire la doppia operazione che porterebbe il campione portoghese a Napoli ed Osimhen a Manchester. Il produttore cinematografico cederà il nigeriano solo davanti ad un’offerta da 130 milioni di euro. Per quanto riguarda CR7, i Red Devils dovranno pagare almeno l’80% dell’ingaggio percepito dall’ex Juve, oltre a farsi carico di tutte le commissioni e dei cosiddetti “oneri accessori”.

