Napoli, De Laurentiis ha scelto il rimpiazzo di Demme: tifo in rivolta

La diagnosi definitiva sull’infortunio di Demme è arrivata: trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Al momento l’operazione chirurgica sembra scongiurata, ma il centrocampista tedesco di origini calabresi dovrà restare fuori dal campo per almeno due mesi. Tornerà a disposizione di Spalletti, dunque, tra fine settembre e l’inizio di ottobre, saltando la prima parte di campionato e l’inizio del girone di Europa League del Napoli.

Napoli, la decisione su Demme

Come rivelano diverse testate, il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis hanno preso un’importante decisione: il sostituto di Demme sarà pescato all’interno della rosa azzurra. Nessun nuovo innesto, la situazione delle casse societarie non lo consente. Koopmeiners e Zakaria, due calciatori sondati nelle ultime settimane, costano troppo e la soluzione low cost, Vecino dall‘Inter, sembra poco praticabile. Fabian sarà dunque tolto dal mercato, per il momento, e Spalletti potrà attingere tra esuberi o giovani promesse, come Folorunsho, già visto all’opera nell’amichevole con la Pro Vercelli. L’unico altro mediano in rosa è Lobotka, possibile anche l’arretramento di Zielinski, soluzione che sarà sperimentata nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro.

Tifosi partenopei delusi: serve un rinforzo in mediana

L’esiguità di uomini a disposizione e la perdita di un tassello prezioso come Demme preoccupano non poco i sostenitori del Napoli. “Lo sapevo che il sostituto di Demme sarebbe stato nessuno. Se è così, prepariamoci a un altro anno di sofferenza”, scrive un fan inquieto. “L’ha annunciato a inizio stagione, quest’anno non comprerà nessuno. Speriamo almeno non venda i pochi big rimasti”, un altro parere. Ma il tifo è in rivolta. “Ma davvero si pensa di promuovere Folorunsho? L’ho visto giocare 3 minuti e penso che abbia sbagliato mestiere…impresentabile anche nelle amichevoli estive”. E ancora: “Da Demme a Folorunsho, siamo su Scherzi a parte? Dai per favore, così non si può continuare: De Laurentiis venda il club”. Oppure: “L’unica ‘fortuna’ è che Demme si è infortunato in piena estate, a mercato apertissimo. E il Napoli che fa? Non prende nessuno, manco in prestito”. Amara la chiosa: “Di questo passo altro che Champions”.

SPORTEVAI | 26-07-2021 10:30