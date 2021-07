Demme ko, il Napoli: "Lesione del collaterale mediale"

Brutte notizie per Luciano Spalletti e il Napoli . Il centrocampista Diego Demme ha rimediato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro in occasione dell’amichevole disputata ieri a Dimaro contro la Pro Vercelli.

L’ex calciatore del Lipsia è uscito dal campo dopo soli 18 minuti in seguito a un contrasto con Comi. Questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Il Napoli ha comunicato le condizioni di Demme attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club. “Questa mattina Diego Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Dott. Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il Prof. Mariani. L’esito dei controlli effettuati ha confermato il trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore inizierà sin da subito l’iter riabilitativo, i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane”.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno nella prima parte di campionato di uno dei calciatori considerati fondamentali per gli equilibri nel suo 4-2-3-1. Il tecnico di Certaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni, mostrando il proprio disappunto, dopo la partita di ieri. “L’unica nota negativa. Ci dà fastidio, ci rompe le scatole, ha preso questa botta, bisogna essere cauti e aspettare gli approfondimenti guardando per bene perché lui ha dolore, ma nutriamo fiducia che sia una botta dove sente dolore e gli comprime altro per l’ematoma che c’è”.

Il Napoli ha superato la Pro Vercelli nel test di ieri grazie a un colpo di testa di Victor Osimhen nel primo tempo. La formazione partenopea affronterà il Bayern Monaco campione di Germania il 31 luglio e il Wisla Cracovia il 4 agosto.

OMNISPORT | 25-07-2021 13:17