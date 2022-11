Napoli, De Laurentiis pronto a blindare Spalletti

19-11-2022 15:06

I risultati del Napoli sono noti non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. I partenopei sono primi in classifica in Serie A e sono imbattuti (solo due pareggi), in Champions hanno totalizzato 15 punti su 18, con il ko all’ultima giornata inutile col Liverpool.

Il grande merito è ovviamente di Spalletti e De Laurentiis adesso vuole premiarlo rinnovando il contratto: il tecnico toscano ha un contratto fino al 2023 con il Napoli, con un’opzione per un’altra stagione da esercitare entro maggio. Si pensa al prolungamento del matrimonio fino al 2025.