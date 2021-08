Napoli, Di Lorenzo: "Napoli-Venezia? Mai sottovalutare gli impegni"

Nel corso di Radio Goal, Radio Kiss Kiss ha intervistato Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale Italiana Campione d’Europa. Queste le sue parole, con cui torna sulla vittoria estiva a Wembley:

“La vittoria a Euro 2020? Una notte bellissima, un europeo indimenticabile che rimarrà per sempre dentro di me. Quando vinci queste competizioni importanti, la convinzione cresce e avremo tanto entusiasmo da trasmettere anche ai nostri compagni. Vogliamo dare il nostro contributo per fare bene in questa stagione. Mancini? Non solo nel ritiro, ma in questo biennio è sempre stato convinto del valore della squadra. Ce l’ha trasmesso e si vede anche in campo. Il mister ha creato una bella atmosfera in Nazionale”.

Di Lorenzo parla anche dell’arrivo a Napoli di Luciano Spalletti e della nuova stagione, che per i partenopei inizia il 22 agosto contro il Venezia:

“L’avvento di Spalletti? Si lavora bene, il primo impatto è stato positivo. Allenatore esperto, si vede che ha affrontato tanti campionati e ha allenato grandi squadre. Lo seguiamo al 100% e vogliamo fare una grande stagione […] Tifosi allo stadio Maradona? L’anno scorso è stato difficile senza i tifosi, sembra un altro sport. Siamo contenti del ritorno del pubblico, sappiamo che spinta può darci. Siamo contenti di ritrovarli. Napoli-Venezia? Mai sottovalutare gli impegni, queste partite nascondono tante insidie. Avranno voglia di partire bene ma la stessa voglia l’abbiamo noi per cominciare un campionato diverso: vogliamo essere protagonisti. Siamo una squadra forte e c’è tutto per fare bene. Conta il campo e non le chiacchiere, dovremmo dimostrarlo sul campo e meritarci l’accesso alla Champions League. Juan Jesus? Giocatore importante che può dare il suo contributo. Lo abbiamo accolto subito bene. Maglie EA7? Molto bella, eravamo impazienti di vederle anche noi. Siamo contenti e non vediamo l’ora di indossarla domenica per la prima volta. Le foto? Le abbiamo fatte in ritiro, a Castel di Sangro, ed è stata simpatica come cosa. Ci siamo divertiti. Vincere? L’obiettivo è vincere qualcosa, siamo il Napoli”.

OMNISPORT | 19-08-2021 14:25