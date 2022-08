Napoli: due acquisti e due cessioni in vista

10-08-2022 13:30

Rivoluzione quasi completata in casa Napoli. Manca ancora qualche tassello e poi la squadra di Spalletti avrà completato la fase di restyling.

In attacco la società azzurra è infatti pronta a proporre 30 e 5 di bonus per Giacomo Raspadori a fronte dei 40 richiesti dal Sassuolo. Il giocatore ha già detto di sì ed è in pressing sui neroverdi per cercare di trovare presto l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Il club partenopeo è contemporaneamente vicino alla cessione di Andrea Petagna in prestito a 2,5 milioni di euro per un’operazione complessiva da 15 milioni di euro. Questa operazione sbloccherà l’arrivo di Giovanni Simeone dal Verona, affare da circa 15 milioni di euro, ma il Napoli per ottenere il diritto di riscatto e non l’obbligo potrebbe alzare di qualche milione la cifra del prestito oneroso.

