Napoli, duello con lo United per la rivelazione della Liga

Il Napoli è a una vittoria dal raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla Champions League, ma in questi giorni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già impegnato nel costruire la squadra per la prossima stagione.

Oltre alla questione allenatore, in questo momento la priorità per il club di Aurelio De Laurentiis è quella di rafforzare il centrocampo: Tiemouè Bakayoko non verrà riscattato dal Chelsea, mentre Stanislav Lobotka potrebbe essere ceduto dopo una stagione e mezzo in cui non è riuscito a mostrare le sue qualità.

Napoli su Arambarri del Getafe

A prescindere dal possibile addio di Fabian Ruiz – sul talento ex Betis è forte l’interesse dei top club della Liga – il Napoli cerca quindi centrocampisti. Secondo il Corriere dello Sport, Giuntoli avrebbe posato gli occhi su una delle rivelazioni dell’ultima Liga: si tratta di Mauro Arambarri, 25enne mediano del Getafe e della nazionale uruguaiana.

Arambarri è in Europa già da un po’ – il Bordeaux lo portò in Francia nell’agosto 2017 – e gioca in Spagna da quattro stagioni, durante le quali ha mostrato interessanti qualità da centrocampista box-to-box: dinamico e grintoso (ha collezionato 11 cartellini gialli quest’anno), è molto bravo nel recupero palla, ma ha anche piedi discreti in fase di impostazione e non disdegna le incursioni in area avversaria, come dimostrano i 3 gol segnati in campionato.

Nel Napoli sarebbe l’alternativa perfetta a Diego Demme, giocatore che attualmente non ha alter ego nella rosa dei partenopei. Su Arambarri, che vanta 4 presenze con l’Uruguay, c’è però anche il Manchester United: se Giuntoli vorrà completare l’operazione dovrà muoversi in fretta, perché le potenzialità economiche dei Red Devils sono decisamente più ampie di quelle del Napoli.

I tifosi sperano nel colpo

Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, ma secondo il Corsport Giuntoli punta a convincere il Getafe a cederlo per una somma tra i 18 e i 20 milioni. ”È un giocatore interessante – scrive il tifoso azzurro Giuliano su Twitter – ma se c’è lo United di mezzo prenderlo sarà impossibile”.

Marco tifa per l’ingaggio di Arambarri: “È già da anni uno dei migliori centrocampisti della Liga. Uno così farebbe comodo”. E Luca sogna già la coppia con un altro asso azzurro: “Il partner perfetto per Fabian Ruiz”.

SPORTEVAI | 19-05-2021 10:46