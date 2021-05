Napoli, Galtier lascia il Lille: "Club azzurro un'opportunità"

Christophe Galtier lascerà il Lilla. Il tecnico francese fresco vincitore della Ligue 1 lo ha confermato all’Equipe: “È il momento giusto, ho già parlato con il presidente e ho detto che andrò via dal club. Qui è finito il mio tempo, un ciclo di quattro anni è abbastanza lungo per un allenatore. È ora di lasciare questo magnifico club. La mia decisione non è legata alla classifica finale, se avessimo finito il campionato al quarto o al settimo posto avrei preso la stessa decisione. Lascio con un risultato incredibile, ora ho bisogno di altro. Non voglio cadere nella routine, in qualcosa di classico, come ho fatto a un certo punto a Saint-Etienne. Ho bisogno di cambiare orizzonte, non mi interessa avvicinarmi alla famiglia. Non c’è nessun problema geografico”.

Galtier ha tre alternative: “Tre club mi hanno fatto delle offerte, che mi interessano: Lione, Nizza e Napoli. Quella del club azzurro è un’opportunità. Il Napoli è interessato a me, ma anche ad altri allenatori. Non so quale sia il mio posizionamento. Stamattina mi hanno chiamato. Non è che non ho risposto, ma quando ho ricevuto il messaggio ero con il mio presidente e ho detto a Olivier: “Ecco, ho appena ricevuto un messaggio di congratulazioni da Napoli per il nostro titolo”. La mia non sarà mai una scelta finanziaria. Se avessi scelto il lato economico, non sarei più in Europa”.

OMNISPORT | 25-05-2021 19:45