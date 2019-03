Napoli, i laser costano cari

Il Giudice sportivo della Lega di Serie A ha sanzionato il Napoli con 20mila euro di multa dopo il match di domenica sera contro la Juventus. Nel mirino i diversi raggi laser che hanno colpito a più riprese i volti di diversi giocatori bianconeri, a cominciare da Cristiano Ronaldo, e del tecnico Massimiliano Allegri.

Questo il comunicato: "Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari due bengala; recidiva specifica plurireiterata per quest'ultima infrazione; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 14:05