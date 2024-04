Cagliari-Juve, Calvarese: "Manca un rigore". Ma i tifosi chiedono l'esonero di Allegri, dubbi pure su Giuntoli

Polemiche a non finire per il contatto Mina-Alcaraz, l'ex arbitro di Teramo sicuro: "Era penalty". Ma sui social è boom di critiche all'allenatore e al dirigente che l'ha difeso.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ennesimo post partita amaro e turbolento per i tifosi della Juventus. A Cagliari è successo davvero di tutto. Un primo tempo inguardabile e chiuso sotto di due gol ha preceduto una ripresa giocata se non altro generosamente. La rimonta ha fruttato almeno un punticino, ma tanti tifosi sono esausti: non ne possono più di vivere serate condite da prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative e con un gioco che continua a non vedersi. E a proposito di sviste, non sono pochi quelli che si chiedono come abbiano fatto arbitro e Var a non vedere la gomitata di Mina ad Alcaraz nel primo tempo. In primis, l’ex fischietto Gianpaolo Calvarese.

Mina-Alcaraz, per Calvarese non ci sono dubbi: “È rigore”

Su Facebook il talent arbitrale di Prime ha sentenziato senza mezzi termini: “Manca un calcio di rigore alla Juventus per un contatto tra Mina e Alcaraz. Il difensore salta e colpisce il suo avversario con una gomitata in testa (infatti il centrocampista bianconero perde sangue) prima ancora di colpire il pallone”. L’episodio non è stato sanzionato in presa diretta dall’arbitro Piccinini, né segnalato dalla Sala VAR.

Cagliari-Juve, tifosi bianconeri inviperiti con l’arbitro Piccinini

“Mancano comunque un rigore e un’espulsione per gioco violento”, fa notare un altro fan. “Sullo 0-0 una gomitata in testa ad Alcaraz con taglio poi fasciato: non danno rigore. Ma per un altro le sviste sono pure di più: “Due rigori nettissimi non dati”. Va detto che anche il Cagliari si è lamentato molto per la punizione da cui è scaturito il 2-1 di Vlahovic. “Giuro, non ho toccato Chiesa”, ha assicurato Nandez in tv. Ma a prescindere dalle polemiche arbitrali, i supporter bianconeri sono delusi. “Che tristezza gioire per aver afferrato un pareggio con il Cagliari”, si legge in un forum su Facebook.fa notare un altro fan. “Sullo 0-0 una gomitata in testa ad Alcaraz con taglio poi fasciato: non danno rigore. Ma nemmeno richiamano l’arbitro al Var “, scrive incredulo un tifoso. Mentre

La rimonta non salva Allegri: i supporter chiedono l’esonero

Massimiliano Allegri. “Bisognerebbe avere il coraggio di dire che oramai spogliatoio e allenatore non connettono più. Qualcuno pensa di rinnovare il contratto ad Allegri, io penso che sarebbe saggio dargli il benservito stasera”, la lucida analisi di un tifoso esasperato. “Pari deludente? La spiegazione c’è l’ha già data il nostro grande allenatore, quando ti dice che si va a Cagliari e giocare come se fossimo alla pari”. Ma c’è chi dissente: “Lasciate stare Allegri, prendetevela con chi non sa passare la palla al compagno”. Insieme all’arbitro, il destinatario del maggior numero di strali dopo il 2-2 di Cagliari è – naturalmente –. “Bisognerebbe avere il coraggio di dire che oramai spogliatoio e allenatore non connettono più. Qualcuno pensa di rinnovare il contratto ad Allegri, io penso che sarebbe saggio dargli il benservito stasera”, la lucida analisi di un tifoso esasperato. “Pari deludente? La spiegazione c’è l’ha già data il nostro grande allenatore, quando ti dice che si va a Cagliari e giocare come se fossimo alla pari”. Ma c’è chi dissente:

Giuntoli blinda Allegri e finisce a sua volta nel mirino dei social