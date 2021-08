Napoli, i tifosi sui social mandano un messaggio alla società

L’importanza dei tifosi nel calcio moderno? Probabilmente la capacità di riuscire a influenzare le scelte di una società restano piuttosto basse ma i social servono proprio per lanciare questo tipo di messaggi e anche i fan del Napoli ci vogliono provare. Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Lorenzo Insigne, a scadenza nel 2022 ma che potrebbe lasciare la squadra anche nel corso di questo mercato.

Il futuro di Lorenzo Insigne

Il giocatore e capitano del Napoli è stato uno dei simboli anche dell’estate del calcio italiano, le sue giocate e il suo “tiraggiro” hanno contribuito alla vittoria dell’Italia agli Europei 2020, ma niente di tutto questo è bastato per convincere la società e il presidente De Laurentiis ad aprire i cordoni della borsa. Il Napoli ha scelto la strada del ridimensionamento e il presidente azzurro potrebbe sacrificare su quest’altare anche Lorenzo Insigne.

Nel corso degli ultimi giorni il capitano del Napoli è stato accostato all’Inter, allo Zenit San Pietroburgo e all’Everton ma la sensazione più in generale è che per la prima volta nel corso della sua carriera possa davvero decidere di lasciare la squadra della sua città. Il Napoli non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero al termine di questa stagione e per questo si stanno vagliando tutte le possibilità.

L’hashtag dei tifosi: Meritiamo un finale diverso

Sui social però un gruppo di tifosi del Napoli vuole provare a fare di tutto per riuscire a trattenere il capitano e per questo motivo hanno lanciato l’hashtag “meritiamounfinalediverso”: un messaggio molto chiaro soprattutto nei confronti della società. “Il disgusto per questa storia è davvero nauseante. Capitano, napoletano, trattato in maniera quantomeno discutibile. E tutti in silenzio, la stampa napoletana che non muove una sola critica”. Alessio invece scrive: “Se mi rinnovata Insigne accetterò qualsiasi cosa pure il ritorno di Bakayoko e Maksimovic, insieme all’acquisto di Bernardeschi. Basta che lo rinnovate”.

Negli ultimi giorni è cresciuto a dismisura il partito contro il presidente De Laurentiis anche per colpa di una campagna acquisti praticamente inesistente: “Clamoroso che stia per andare via il capitano per la cifra che abbiamo speso per Lobotka e Petagna, dopo una stagione stratosferica e un Europeo vinto da protagonista, senza sollevazione popolare di stampa e tifoseria. Io davvero non capisco. Smettiamola di accompagnare i nostri campioni all’aeroporto convinti che il nostro presidente abbia sempre intuizioni straordinarie”.

