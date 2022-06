Napoli: il Getafe annuncia la cessione di Olivera ai partenopei

03-06-2022 12:30

Mancava ancora qualche dettaglio che pare ormai essere limato. Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli, lo ha annunciato oggi proprio il club spagnolo sui propri canali social.

Ecco la nota del Getafe, che conferma quanto già comunicato dal Napoli nelle ultime settimane:

“E’ stato definito l’accordo per la cessione del laterale sinistro. Mathías Olivera nelle quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Getafe ha segnato 111 partite ufficiali e realizzato due gol, oltre ad aver debuttato con la selezione del suo paese, l’Uruguay. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova fase professionale e lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e lo sforzo che ha sempre dimostrato nei confronti di questo club”.

Il difensore della nazionale uruguaiana può giocare anche come esterno di centrocampo, è un calciatore con spiccate caratteristiche offensive. Con il club iberico ha collezionato 111 presenze e trovato due gol. Il giocatore sarà completamente a disposizione di mister Spalletti a partire dal 1° luglio.