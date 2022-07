15-07-2022 15:14

Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo acquisto del Napoli arrivato a titolo definitivo dal Dinamo Batumi, squadra georgiana.

Il classe 2001 è stato presentato oggi alla stampa nel ritiro estivo di Dimaro.

Tra le dichiarazioni più significative, il rapporto che il centrocampista offensivo possiede con la sua terra natia: “Quando un calciatore viene da un piccolo paese come il mio arriva in Italia è un orgoglio per la Georgia. Questa è una grande esperienza per me e per il mio paese, uno stimolo anche per i giovani calciatori del mio Paese. Vorrei essere un esempio per i bambini georgiani“.

