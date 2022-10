16-10-2022 11:01

Ogni rosa ha le sue spine. Non sono tutti contenti di finire in panchina e di risultare determinanti a partita in corso, evidentemente, nel Napoli di Spalletti che pure ha nell’armonia e nella coesione di gruppo uno dei suoi indiscussi punti di forza, uno dei segreti – citati dallo stesso tecnico – dell’ottimo avvio di stagione, sia in campionato che in Champions League. Come un fulmine a ciel sereno, infatti, è arrivata una lamentela – seppur mascherata da story ironica – da parte di uno degli “esclusi”.

Panchina primo amore: lo sfogo social di Elmas

Una lamentela in salsa moderna, come si usa oggi, condivisa su Instagram attraverso una storia, senza dubbio pepata. L’autore? Eljif Elmas, centrocampista nord macedone che sin qui nelle rotazioni di Spalletti, a dire la verità, è entrato pochino. Uno scatto che lo ritrae mentre si avvicina alla panchina dello stadio Maradona, le luci dei tifosi a illuminarne la passeggiata e una didascalia che voleva essere ironica ma che ha finito con lo scatenare un putiferio: “Il mio primo amore (panchina)”.

I numeri di Elmas: due volte titolare col Napoli

Per la verità il nord macedone, approdato a Napoli nell’estate 2019 dopo l’esperienza al Fenerbahce, quest’anno ha visto effettivamente più la panchina che il campo. È partito titolare in due circostanze, contro il Lecce e lo Spezia in campionato, mentre in diverse altre occasioni si è accomodato in panchina. E dire che l’anno scorso Elmas è stato il calciatore più impiegato da Spalletti: tra campionato, Europa League e Coppa Italia, infatti, collezionò 46 presenze (su 47 impegni totali degli azzurri) mettendo a segno 7 gol. Forse quest’anno Eljif si aspettava un ulteriore salto di qualità, che invece per il momento non c’è stato.

Elmas scontento, è bufera tra i fan del Napoli

La lamentela, seppur ironica, di Elmas non è piaciuta ai tifosi del Napoli. “Prenda esempio da Simeone e stia al suo posto”, scrive Enrico. “Già non mi piaceva come giocatore, adesso lo stimo ancor meno”, tuona Edoardo. “Cioè Elmas si lamenta perché non parte titolare? Mi viene da ridere”, è il Tweet pungente di un altro tifoso azzurro. “Forse si aspettava di giocare col Bologna vista l’assenza di Anguissa“, l’ipotesi di Silvia. “Abbiamo salutato Insigne, Mertens e altre ‘bandiere’, non ci faremmo problemi se dovesse andar via pure Elmas“, punge Claudio.