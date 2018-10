Napoli, il PSG ha già scelto il sostituto di Cavani

Dettagli, sensazioni, indiscrezioni. A pochi giorni dalla sfida con il PSG a Napoli torna a salire la “febbre Cavani” e stavolta non si tratta di semplici suggestioni. I tifosi vorrebbero rivedere il Matador in azzurro, lui non si sbottona sul futuro, ma ieri nel ricevere il Golden Foot a Montecarlo l’attaccante uruguaiano non ha nascosto un certo imbarazzo nel parlare dei suoi giorni in azzurro. E il fatto che sotto ci sia qualcosa di concreto traspare anche dalle notizie di mercato che arrivano… dalla Premier League.

ALEXIS AL PSG? Sì, perché secondo il Sun il PSG avrebbe messo nel proprio mirino Alexis Sanchez: pur essendo il giocatore più pagato nell’organico del Manchester United, il cileno è stato messo da parte da Josè Mourinho, che ormai lo utilizza col contagocce (appena 5 le presenze stagionali da titolare). Secondo una fonte interna allo United, i Red Devils potrebbero cedere al pressing del PSG, a cui Sanchez piace dai tempi dell’Arsenal.

UNO DI TROPPO. Ma l’arrivo del cileno a Parigi renderebbe ancor più sbilanciato l’organico del PSG e più complicato il lavoro del tecnico Thomas Tuchel, già ora chiamato a trovare un modo per far coesistere in campo i tre big Cavani, Neymar e Mbappé. Più probabile che all’arrivo di Sanchez corrisponda l’addio di uno dei tre e, al momento, chi potrebbe fare la valigia è proprio Cavani. In questo scenario sarebbe pronto a inserirsi il Napoli, che ha già ripreso i contatti con l’entourage del Matador. Nell’attesa i tifosi possono sognare, magari tenendo d’occhio ciò che si muove sul mercato internazionale.

