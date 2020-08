Napoli, il sostituto di Koulibaly scatena rabbia tifosi

Sarà una rivoluzione quella che interesserà il reparto difensivo del Napoli. Dei quattro centrali di quest’anno – Koulibaly, Manolas, Maksimovic e Luperto – potrebbe restare soltanto l’ex romanista. Bisogna far cassa e allora De Laurentiis ha dato mandato al ds Giuntoli di vendere a cifre importanti Koulibaly e Maksimovic e di piazzare Luperto.

Kalidou ai saluti

La trattativa più importante riguarda proprio Kalidou Koulibaly, per il quale si è scatenato una sorta di derby di mercato tra le due formazioni di Manchester. Il City è leggermente in vantaggio sullo United e Guardiola, stando ai rumors, ha già parlato telefonicamente col difensore franco-senegalese. De Laurentiis avrebbe voluto cederlo per 100 milioni, probabilmente dovrà accontentarsi di 60-70: l’ultima stagione di Koulibaly, infatti, è stata disastrosa e ne ha fatto abbassare vertiginosamente la quotazione.

Via anche Maksimovic

Saluterà il Napoli pure Nikola Maksimovic, pure protagonista di una seconda parte di stagione molto positiva. Il difensore serbo ha rotto con Gattuso, che gli ha preferito Manolas non al meglio per la sfida di Champions col Barcellona, e con la proprietà: troppo alta la richiesta di rinnovo da due milioni e mezzo a stagione. Potrebbe essere inserito in qualche trattativa, magari con la Roma con la quale sono in piedi diverse discussioni. Via anche il giovane Luperto, che ha diversi estimatori sia in A che in B.

I nuovi arrivi

Chi prenderà il loro posto? Già definito dallo scorso inverno l’ingaggio di Amir Rrahmani, duttile difensore del Verona che nell’ultimo anno è stato tra le rivelazioni della serie A. Mancano due tasselli e uno potrebbe essere occupato da Sokratis, difensore greco in uscita dall’Arsenal che Gattuso conosce dai tempi del Milan e col quale sono stati avviati contatti. L’altro doveva essere appannaggio di Gabriel, ma il brasiliano del Lille sembra ormai ai dettagli proprio con l’Arsenal.

Napoli, il nome nuovo scatena la rivolta

Il nome nuovo delle ultime ore è quello di un 24enne protagonista della bella cavalcata dello Shaktar Donetsk in Europa League: Mykola Matvienko. Lunedì è in programma una conference call col club ucraino, che ha aperto alla cessione per 15-20 milioni. Su Matvienko c’è anche il Leeds, ma il calciatore non scalda più di tanto i cuori dei tifosi partenopei. Anzi. “Dio ce ne scampi”, scrive Enrico su Twitter. “Fortunatamente c’è la concorrenza del Leeds. Quindi non sceglierà mai noi”, ironizza James. E Nicola è sconsolato: “Non posso credere che sostituiremo uno dei 5 difensori più forti d’Europa, incassando 70 milioni, con un 24enne ucraino sconosciuto che finora ha giocato solo in Ucraina spendendo alla fine circa una 15ina di milioni…”.

SPORTEVAI | 23-08-2020 09:11