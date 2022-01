Napoli, il Toronto insiste per Mertens: pronto il sostituto

30-01-2022 12:23

Dries Mertens, capocannoniere all-time con la maglia del Napoli, spera ancora di poter trovare un accordo col club partenopeo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno, anche a cifre inferiori a quelle attuale. Di mezzo potrebbe mettersi il Toronto, squadra che si è già assicurata Insigne per giugno ma che, secondo Fantacalcio.it, vorrebbe ricomporre la coppia napoletana in MLS.

Il Napoli per ora non ha fatto nessuna offerta al folletto belga, e questo perchè potrebbe avere già pronta un’alternativa più giovane: stiamo parlando di Adnan Januzaj, calciatore attualmente in forza alla Real Sociedad, ma anche lui col contratto in scadenza a giugno 2022. Classe 1995, era un ex promessa mancata del Manchester United, ma che in Liga si sta rilanciando e sta trovando la propria dimensione.

Il Napoli potrebbe mettere a segno un colpo “alla Mertens”, quando lo prelevò dal PSV da semi sconosciuti ai più. Staremo a vedere nei prossimi mesi, ma sappiamo bene la politica di ADL con gli over 30.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT