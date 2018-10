Napoli in estasi: vittoria con turn over e Insigne

Napoli-Sassuolo 2-0 è la degna conclusione per una settimana da incorniciare per la squadra partenopea, che dopo il Liverpool vede cadere al San Paolo anche il temibile Sassuolo di questo inizio di stagione. Ma il migliore segnale per Carlo Ancelotti arriva dalla prova fornita dagli uomini da lui scelti, figli di un turn over nel quale Maurizio Sarri non credeva. In rete va infatti Adam Ounas, lanciato come titolare, a cui fa seguito nella ripresa l'immancabile rete di Lorenzo Insigne.

Ancelotti gira gli uomini e si affida al suo solito 4-3-3, dove però in mediana ci sono Rog e Diawara insieme a Zielinski e in avanti ai lati di Mertens agiscono Verdi e l'ex oggetto misterioso Ounas.

Proprio quest'ultimo dimostra di valere la fiducia già dopo 3 minuti, intercettando un retropassaggio azzardato di Locatelli, facendo secco Magnani con uno spettacolare sombrero e quindi battendo Consigli con una fantastica conclusione di controbalzo.

Qualche minuto dopo è un altro "non titolarissimo" a sfiorare il raddoppio: Malcuit. La sua conclusione viene però deviata sopra la traversa addirittura dal compagno Zielinski. E in mezzo a tre tentativi di Mertens cerca la fortuna anche un altro eterno incompiuto in maglia azzurra come Rog, puntuale a farsi trovare dai compagni di squadra su uno schema ordito su calcio d'angolo: conclusione però troppo alta.

Poco Sassuolo nel primo tempo: soli due lampi a firma di Boateng e Djuricic, ma è un fuoco di paglia. La ripresa si apre infatti con un altro squillo di Ounas (servito da Malcuit) nonostante i due cambi di De Zerbi: Berardi e Bourabia in campo al posto di Boga e Locatelli.

Ancelotti dà quindi spazio ai suoi big conclamati, mandando in campo Insigne e poi Allan e Callejon. E, dopo i tentativi neroverdi di Djuricic e Bourabia, viene premiato. In rete va proprio Insigne, decisamente rivitalizzato dalla "cura Carletto": iniziativa di Hysaj a sinistra, palla per il talento di Frattamaggiore che vede il suo patentato destro a giro correre verso il sette per poi infilarsi in rete. E questa prodezza chiude definitivamente i giochi.

Nel finale c'è il tempo per Ospina di guadagnarsi i primi, scroscianti applausi del San Paolo dopo un inizio di campionato non sempre convincente e il rosso diretto per Rogerio, reo di aver colpito con il piede alto Callejon.

Poco male: il Napoli risponde. Anche senza doversi rivolgere sempre ai soliti volti noti.

