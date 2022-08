19-08-2022 15:36

Arrivano brutte notizie dall’infermeria partenopea.

Diego Demme, centrocampista azzurro, questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami a cui è stato sottoposto il nativo di Herford in Germania, hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro.

Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione, ma non sarà a disposizione di mister Spalletti almeno per un mese, quando sarà rivalutato dallo staff medico.