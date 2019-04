Napoli, Koulibaly difende Insigne

I fischi all'indirizzo di Insigne non sono piaciuti a tanti, in particolare a Koulibaly che, nel post match della sfida con l'Arsenal, ha difeso il compagno: "Dispiace per quello che gli è successo, è un giocatore molto importante che suda la maglia per la sua città. Per me se parli del Napoli parli di Marek e di lui. Peccato che l'abbiano fischiato, ha bisogno dell'amore della sua città".

Il forte difensore azzurro spiega anche l'eliminazione dall'Europa League ad opera dell'Arsenal: "Purtroppo quando non si fa gol a questi livelli si paga. Dovevamo essere più cattivi e non ci siamo riusciti. Quando sbagli un tempo è difficile recuperare a questi livelli".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 07:48