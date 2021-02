Napoli, la buona notizia diventa un boomerang per Gattuso

Dopo l’uscita di scena del Napoli dall’Europa League a opera del Granada, tifosi e opinionisti sono tornati ad attaccare Rino Gattuso per alcune scelte ritenute incoerenti o insensate, a partire dall’idea di schierare nuovamente la difesa a 3, provata soltanto nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Gran ritorno per Ghoulam

In questo contesto, anche l’unica buona notizia della serata del Diego Armando Maradona s’è presto trasformata sui social in una nuova chance per attaccare l’allenatore calabrese. Molti tifosi, infatti, hanno voluto elogiare la prova di Faouzi Ghoulam, entrato a gara in corsa e protagonista di una buona prestazione: proprio con l’ingresso in campo del terzino algerino – e il ritorno alla difesa a 4 – il Napoli è riuscito a riacquistare un minimo di continuità in fase offensiva.

Ghoulam è apparso in forma, a fine gara ha anche incassato i complimenti di Gattuso, che però finora l’ha utilizzato col contagocce: l’algerino ha giocato appena 462 minuti, di cui solo 154 in serie A.

I tifosi attaccano Gattuso

Eppure proprio sulla fascia sinistra il Napoli sta soffrendo come mai negli ultimi anni: Hysai è fermo per Covid e il rendimento di Mario Rui è calato in maniera clamorosa. Per i tifosi, dunque, Gattuso è colpevole di mancata fiducia nei confronti di Ghoulam. “Gattuso non sa vedere neanche chi sa giocare a calcio e chi no”, accusa Salvatore su Facebook.

“Non capisco come Gattuso abbia fatto finora a non farlo giocare mai. Anche da fermo è l’unico che sa almeno crossare e dà ampiezza alla squadra. Mi spaventa il ritorno di Hysaj. Gattuso potrebbe farlo giocare nuovamente a sinistra come vice Mario Rui”, aggiunge Italo.

“Ghoulam è il migliore di tutto il reparto difensivo, anche se non è al 100%. Gattuso perché l’ha sempre snobbato?”, si domanda Franco. “Meglio Ghoulam con una gamba che Mario Rui”, commenta Bruno. Infine Vinc torna ad attaccare il tecnico: “Gattuso mi fai cadere le braccia con gli elogi a Ghoulam: può essere che se ne sta accorgendo adesso di quanto vale Faouzi?”.

SPORTEVAI | 26-02-2021 13:33