Napoli, la rivelazione di Schira spacca a metà i tifosi

Rifondazione o ristrutturazione? Il Napoli ha vissuto una stagione con tantissimi alti e bassi, ma gli azzurri hanno ancora la possibilità di renderla meno amara per i propri tifosi. La semifinale di ritorno in Coppa Italia, la possibilità di strappare una clamorosa qualificazione in Champions e la rincorsa Europa League sono gli obiettivi degli azzurri per provare a mettere una pezza a un campionato decisamente deludente.

Poi arriverà il momento delle decisioni. La società di Aurelio De Laurentiis si trova di fronte a un bivio. La squadra sembra alla fine di un ciclo e fine stagione molte colonne portanti potrebbero decidere di cambiare aria e dare il via a una vera e propria rifondazione. Mertens e Callejon con i contratti in scadenza potrebbero essere i primi a salutare la compagnia, ma ci sono da prendere in considerazione anche la situazione di Allan e soprattutto quella di Koulibaly.

Il tweet

E a rilanciare l’argomento Koulibaly ci pensa il giornalista Nicolò Schira che su Twitter scrive: “Il PSG è interessato a Kalidou Koulibaly per questa estate. Ci sono stati i primi contatti tra Leonardo e il manager del giocatore, Ramadani. Potrebbe prendere il posto di Thiago Silva se Al Khelaifi deciderà di non prolungare il contratto del brasiliano. Il Napoli per la cessione di KK chiede una cifra che va dai 100 ai 110 milioni”.

Una cifra alta, sproporzionata per alcuni, visto che il senegalese è reduce da una stagione con molte ombre. Sin dall’arrivo di Ancelotti, il centrale difensivo partenopeo non riuscito a confermare le prestazioni avute con Maurizio Sarri. La scorsa stagione è stata comunque positiva, mentre quest’anno a cominciare da una preparazione avvenuta in ritardo (causa Coppa D’Africa), il calciatore non è mai riuscito a tornare veramente ai suoi livelli e a complicare la situazione sono arrivati anche una serie di infortuni che lo hanno messo fuori da giochi. A questo punto della stagione pensare a un trasferimento da 100 milioni sembra impossibile.

Tifosi divisi

E sui social i tifosi si spaccano. Da una parte chi considera l’esperienza napoletana del centrale ormai conclusa e dall’altra chi vorrebbe il senegalese come asse portante del progetto nella prossima stagione. “Per come ha giocato quest’anno non vale più di 40 milioni di euro – scrive un tifoso – E’ uno dei colpevoli della mancata lotta scudetto. Il Calcio Napoli dovrebbe spiegare ai tifosi come ha fatto KK a comprare il mega appartamento da 4 milioni di euro”. O come scrive Frankie: “Vi sorprendente del fatto che Koulibaly possa andare via. Per il semplice fatto che ha deciso di non dare più il 100% mi auguro veramente che vada via: Maksimovic e Manolas hanno dimostrato che possiamo fare a meno di lui. Senza rancore. 80 Milioni e tutti d’accordo”. Ma c’è anche chi lo difende: “La cessione di giugno è probabilmente inevitabile ma stagioni così possono capitare e credo che la Coppa D’Africa abbia inciso molto”.

SPORTEVAI | 28-02-2020 08:24