Napoli, le ultime sul rinnovo di Anguissa

07-03-2022 20:16

Andre-Frank Zambo Anguissa è stato una delle più belle rivelazioni di questa stagione del Napoli. Arrivato in prestito dal Fulham per un prezzo stracciato (appena 500.000 euro per il prestito oneroso) si è rivelato un acquisto azzeccatissimo per Luciano Spalletti, che lo schiera sistematicamente da titolare ogni volta che lo ha a disposizione.

Il 2022 non sta andando nel migliore dei modi a causa di numerosi problemi fisici, ma il suo riscatto dall’Inghilterra non sembra essere in dubbio. Al momento il riscatto è fissato a 15 milioni di euro, ma sembra che Giuntoli non sia disposto a spendere così tanto. Tra poco dovrebbero iniziare i contatti definitivi, col Napoli che spera in uno sconto.

