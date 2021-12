Napoli-Leicester City, Rodgers: "Per domani c'è fiducia"

08-12-2021 18:56

Il tecnico del Leicester City Brenda Rodgers ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League, l’ultima della fase a gironi, contro il Napoli di Spalletti. Il tecnico degli inglesi incomincia parlando delle numerose assenze:

“Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato, è qui ed è disponibile. In sette della nostra squadra non sono venuti qui con noi. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi, non lo dico ora”.

Poi una parola sulla gara di domani, dove per la qualificazione è tutto nelle mani del Leicester:

“E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l’importante è non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non vediamo l’ora di giocarci questa partita. Le nostre ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono delle cose positive. Dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo. Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e rinomata storia. Al momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati quand’era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere”.

OMNISPORT